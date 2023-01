João Victor apresentado no Nantes: «Tive muitos clubes interessados»

João Victor foi esta sexta-feira apresentado no Nantes e mostrou-se feliz por ter escolhido o clube francês para jogar até ao final da época."Por que escolhi o Nantes para o empréstimo? Foi uma decisão que tomei com os meus agentes. Tive muitos clubes interessados, mas escolhi o Nantes pelo projeto e pelo nome do clube", admitiu o brasileiro, de 24 anos, que vai jogar na Ligue 1 emprestado pelo Benfica.O jogador elegeu "a velocidade e a qualidade de passe" como as suas principais características, explicando que gosta de jogar "a defesa central"."Fisicamente estou bem. Trabalhei muito no Benfica. Estou preparado e cabe ao treinador decidir se me coloca a jogar de início", acrescentou.