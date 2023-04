'L'Équipe' destaca João Victor como o pior em campo na final da Taça de França: «Nota 1»

O empréstimo de João Victor do Benfica ao Nantes tem sido alvo das mais diversas avaliações. Já foi, mas também já foi criticado pelas suas exibições - até um autogolo na estreia -, como foi o caso do jogo deste sábado na final da Taça de França que colocou o Nantes frente ao Toulouse e viu os 'canários' serem goleados (1-5) O 'L'Équipe' destacou o central como "uma das duas (más) surpresas do onze", com o brasileiro a ser considerado o pior em campo - foi substituído aos 66 minutos de jogo. Nas tradicionais notas aos jogadores no final do encontro, o jornal francês atribui mesmo nota 1 (numa escala até 10) a João Victor. Para justificar a classificação, o jornal destaca que João Victor "provocou o canto do primeiro golo do Toulouse e falhou no jogo aéreo que levou ao quarto golo do Toulouse". O cartão amarelo aos 26 minutos não ajudou no caso do central emprestado pelas águias.Esta temporada, João Victor conta com 613 minutos em 10 jogos - pouco mais de 60 minutos por partida, em média - e uma assistência para golo. O acordo com as àguias não contempla opção de compra e o brasileiro regressará no final da temporada a Portugal.