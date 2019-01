Nantes adia jogo da Taça de França devido ao desaparecimento de Emiliano Sala

O jogo da Taça de França entre o Nantes e o Entente SSG, da terceira divisão, foi adiado devido ao desaparecimento do avião privado que transportava o futebolista Emiliano Sala e viaja entre Nantes e Cardiff.A polícia francesa confirmou que Emiliano Sala, de 28 anos, transferido do Nantes para o Cardiff nos últimos dias, era um dos dois passageiros do avião que desapareceu na segunda-feira dos radares quando sobrevoava o Canal da Mancha.O jogo de quarta-feira entre a antiga equipa de Sala e o Entente SSG foi assim adiado, informação que foi confirmada pelo Nantes e pela Federação Francesa de Futebol (FFF), mas poderá realizar-se no próximo sábado.Os jogadores do Nantes, clube pelo qual Emiliano Sala disputou o último jogo na quarta-feira, na derrota frente ao Nimes, na Liga francesa, encontram-se concentrados no centro de treinos do clube, a acompanhar a situação e as buscas.O avançado argentino tinha regressado a Nantes para se despedir dos companheiros do clube em que esteve nas últimas três épocas e meia, antes de se transferir para o Cardiff, por uma verba a rondar os 19 milhões de euros.Na sua carreira, Emiliano Sala passou pelos, dos campeonatos distritais, antes de seguir para França, onde representou o Bordéus, o Orléans, Chamois Niortais, Caen e Nantes.