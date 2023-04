Treinador do Nantes afasta jogador por não quebrar jejum no Ramadão: «Não podes fazer isso em dia de jogo»

O técnico Antoine Kombouaré provocou um inesperado foco de controvérsia este fim de semana, quando deixou de fora da convocatória do Nantes para o jogo com o Reims o defesa esquerdo Jaouen Hadjam, depois de este ter recusado a indicação para quebrar o jejum do Ramadão em dias de jogo. Após o encontro, o técnico justificou-se e deixou claro que a sua decisão tem a ver com o bem-estar dos próprios jogadores."Foi a escolha dele e eu respeito. Não é uma sanção, mas há um procedimento a seguir. Durante a semana não há problemas com os jogadores estarem em jejum. Estou pronto para apoiá-los se for necessário. Sabemos que não é um período fácil. Mas no dia de jogo não podes fazer jejum. E aqueles que optam por fazê-lo não entram na convocatória. Não quero que se lesionem", frisou o técnico 'L’Equipe'.Desta forma, a mesmo que algo mude em qualquer uma das partes, Hadjam será baixa no encontro de quarta-feira diante do Lyon, das meias-finais da Taça de França. Segundo o que é adiantado pela imprensa francesa, o defesa esquerdo somente aceita quebrar o jejum nos jogos fora de casa, pelo que o seu regresso aos relvados, se o técnico assim o entender, apenas se dará no dia 16, diante do Rennes.O Ramadão, refira-se, cumpre-se entre 22 de março e 21 de abril. Neste período, os muçulmanos abstém-se de comer ou beber, desde que o sol nasce até que se põe.