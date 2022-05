Adeptos do Nice entoam cânticos sobre Emiliano Sala e treinador 'rebenta': «Sociedade de merda»

A vitória do Nice sobre o St. Étienne, por 4-2, na 36.ª jornada do campeonato francês, ficou manchada pelos cânticos dos adeptos do Nice visando Emiliano Sala, antigo jogador argentino do Nantes que morreu numa acidente de avião, em 2019, quando sobrevoava o canal da Mancha."É um argentino que não sabe nadar bem... Emiliano debaixo de água...", cantaram os adeptos da equipa da casa, uma atitude que está a chocar os franceses.O treinador do Nice não escondeu a revolta. "Às vezes diz-se que o que se vê no estádio é um reflexo da sociedade. Se esta é a nossa sociedade, então estamos na merda total", disse Christophe Galtier.O clube também não ficou indiferente à situação e emitiu um comunicado onde pediu respeito pela família do malogrado futebolista. "O Nice condena energicamente a canção sobre Emiliano Sala ouvida na noite desta quarta-feira no Allianz Riviera. O clube não se reconhece nesta impensável e abjeta provocação de uma minoria dos seus adeptos. O Nice envia o seu apoio à família e aos entes queridos de Emiliano Sala", pode ler-se.