Christophe Galtier é o novo treinador do Nice

O Nice anunciou esta segunda-feira à noite a contratação de Christophe Galtier para orientar a equipa que terminou no 9.º lugar da Ligue 1 na época passada.





L’#OGCNice est heureux de confirmer la nomination de Christophe Galtier comme nouvel entraîneur principal, avec effet immédiat.



O treinador, de 54 anos, foi campeão francês na última temporada pelo Lille, de Renato Sanches, José Fonte, Xeka e Tiago Djálo. As partes não chegaram a acordo para a renovação do contrato do técnico, que acabou por deixar o emblema gaulês em maio último."Estou muito entusiasmado para treinar o Nice e aderir ao projeto INEOS Football. Conheci Jim, é muito claro que ele quer ser ambicioso pelo clube e eu também", frisou Galtier, em declarações aos meios do clube, que em 2020/21 teve nas suas fileiras Rony Lopes.O Nice é assim o terceiro clube que Galtier treina na carreira como técnico principal, depois das passagens por Saint-Etienne e Lille.