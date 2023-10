Deseja "um dia negro aos judeus" e acaba suspenso por sete jogos pela Ligue 1

Youcef Atal, internacional argelino do Nice, foi punido com sete jogos de suspensão pela Ligue 1, depois de ter partilhado um vídeo no qual um religioso palestiniano rezava a Deus para que este enviasse "um dia negro para os judeus", defendendo que "a mão" dos habitantes da faixa de Gaza seja bem-sucedida a "atirar pedras" contra Israel.O jogador já se encontrava suspenso pelo clube, estando também a ser investigado pelo ministério público, depois de a partilha ter sido considerada uma "apologia ao terrorismo".Youcef Atal apagou rapidamente a publicação, pediu desculpas, mas não se livrou do castigo. O Nice já fez saber que não vai recorrer da decisão da Ligue 1.