Dizem que chegou gordo e que quebrou regras: os dias difíceis de Kasper Schmeichel em Nice

Kasper Schmeichel vive dias difíceis no Nice. O guarda-redes dinamarquês mudou-se para o campeonato francês depois de ter vestido durante 12 anos a camisola do Leicester, mas não se pode dizer que tenha entrado a 'matar'.Schmeichel não foi utilizado no primeiro jogo da época e, depois de ter estado em seis encontros, voltou a ficar de fora no último. Segundo a RMC Sport, o jogador chegou ao clube com uma "elevada percentagem" de gordura corporal.E ao que parece o dinamarquês já terá quebrado algumas regras, nomeadamente ao aparecer tarde em reuniões de grupo ou não respeitar os dias de descanso obrigatórios.Consta também que o filho do antigo guarda-redes do Sporting e do Manchester United passou por cima do treinador Lucien Favre e falou diretamente com o dono da equipa, Jim Ratcliffe, sobre o facto de não ter sido escolha para o primeiro jogo da época.Mas a situação do treinador no clube também não é famosa. O Nice é 13.º na Ligue 1, após 8 jornadas, e já se fala no nome de Mauricio Pochettino para o cargo.