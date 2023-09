Jogador do Nice ameaça saltar de viaduto: polícia está no local

A imprensa francesa avança esta sexta-feira que um jogador profissional do Nice está neste momento sobre o viaduto de Magnan, numa autoestrada próxima de Nice, e ameaça atirar-se de uma altura de 100 metros.A 'RMC Sport' escreve que no local estão vários serviços de emergência, entre os quais a polícia, bombeiros e uma psicóloga, que tenta demover o futebolista. O 'Le Parisien' acrescenta que a psicóloga foi enviada pelo clube e o 'Nice Matin' revela que o desespero do jogador se deve a uma rutura amorosa.O nome do jogador não foi oficialmente divulgado, mas a 'RMC Sport' diz que se trata de Alexis Beka Beka, médio francês de 22 anos, internacional francês no escalão de sub-23. Chegou ao Nice no verão de 2022 proveniente do Lokomotiv Moscovo.Devido a este incidente, a polícia cortou uma das faixas da autoestrada e há nesta altura uma fila de trânsito com mais de 5 quilómetros.O Nice, entretanto, cancelou todas ações com a imprensa que tinha previsto para hoje, devido a esta situação.