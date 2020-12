Nice despede treinador Patrick Vieira

O ex-futebolista campeão mundial Patrick Vieira deixou o cargo de treinador do Nice, afastado pelo clube após a derrota em casa com o Bayer Leverkusen e eliminação da Liga Europa.

"Depois de uma reunião mantida a seguir ao jogo de ontem à noite, a direção do Nice informou Patrick Vieira da decisão de terminar com a sua colaboração", informou esta sexta-feira o clube na sua página oficial na internet.

O Nice perdeu na quinta e penúltima jornada da fase de grupos da Liga Europa por 3-2, num grupo em que Slavia de Praga e o Bayer Leverkusen têm já assegurada a qualificação para os 16 avos de final da competição.

Na segunda competição da UEFA, o Nice perdeu os três últimos jogos, com Leverkusen, e Slavia de Praga, em casa e fora, e tem apenas uma vitória em cinco jogos, por 1-0 frente aos israelitas do Hapoel Beer Sheva.

Na Liga francesa, a equipa é 11.ª classificada e contará para já com o adjunto Adrien Ursea no comando técnico, o que deverá acontecer no domingo na visita ao Reims, no jogo da 13.ª jornada.