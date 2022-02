Nice surpreendido em casa pelo Clermont pode ver PSG ficar mais longe

O Nice foi este domingo surpreendido em casa pelo aflito Clermont, que venceu por justo 1-0, permitindo ao Paris Saint-Germain a hipótese de aumentar a vantagem na liderança da Liga francesa, à 23.ª jornada.

Verdadeiramente desinspirado, o Nice foi dominado pelo rival, que selou a sua supremacia aos 70 minutos, em lance concluído na pequena área pelo kosovar Elbasan Rashani, que aproveitou uma das várias situações de passividade da defesa contrária.

O Nice, que vinha de cinco vitórias consecutivas, manteve assim os 42 pontos, no terceiro lugar, sendo ultrapassado pelo Marselha, que no sábado ganhou ao Angers por 5-2, que detém 43, enquanto o Paris Saint-Germain comanda com 53 e ainda joga hoje em casa do campeão Lille, que desilude na segunda metade da tabela.

Com o segundo triunfo consecutivo, o Clermont ganhou alento para a manutenção, pois passou a contabilizar 24 pontos, quatro acima da linha de água.

Depois do inesperado tropeção em Bordéus, o Estrasburgo sentiu dificuldades para bater o Nantes, marcando o seu único golo aos 74 minutos, através do experiente médio Dimitri Lienard.

O Estrasburgo é quarto, com 38, mais dois do que o Mónaco, de Gelson Marting, que sábado se impôs ao Lyon, de Anthony Lopes, por 2-0.

Na fuga aos lugares de despromoção, o Lorient venceu o Lens do médio David Costa, que entrou aos 63 minutos, por 2-0, atrasando a corrida europeia do rival, agora nono com 33, a três do quinto posto.

O Bordéus do defesa Ricardo Mangas, suplente, voltou às derrotas, novamente pesadas, sendo goleado por 5-0 na visita ao Reims, 14.º com 27 pontos, enquanto os 'girondins' são penúltimos com 20.

Em desafio entre aflitos, o lateral esquerdo português Abdu Conte foi titular no Troyes, que não foi além de um 0-0 em casa com o Metz, 18.º e antepenúltimo, a um ponto dos anfitriões.

Ainda hoje, o Rennes recebe o Brest.