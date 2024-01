Nice vence Metz e segura 2.º lugar da Liga francesa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um golo de Evann Guessand, apontado já no último quarto de hora de jogo, permitiu ao Nice vencer o Metz pela margem mínima (1-0), confirmando assim o segundo lugar na Liga francesa de futebol.

A formação da Riviera passa a somar 38 pontos, após este jogo da 19.ª jornada do campeonato gaulês, não podendo ser ultrapassada na ronda por Brest (34 pontos) ou Mónaco (33), os mais diretos perseguidores.

O golo de Guessand foi marcado aos 77 minutos, de grande penalidade.

O Mónaco joga ainda hoje, na visita ao Marselha, enquanto o Brest fechará a ronda no domingo, em Paris, na casa do Paris Saint-Germain, líder destacado com 43 pontos.

O Metz, orientado pelo romeno László Bölöni, que foi campeão português com o Sporting, está em 15.º, com 16 pontos, dois apenas acima da linha de despromoção.