Oficial: Francesco Farioli é o novo treinador do Nice

O jovem técnico italiano Francesco Farioli, de 34 anos, assinou um contrato de dois anos com o Nice, anunciou esta sexta-feira o clube da Liga francesa, especificando que o treinador vai assumir oficialmente o cargo na segunda-feira.

Antigo treinador de guarda-redes em várias categorias de base em Itália e depois na Aspire Academy, no Qatar, Farioli foi chamado por Roberto De Zerbi, atual treinador do Brighton, em Inglaterra, para integrar a sua equipa técnica.

Os dois trabalharam juntos em Itália, entre 2017 e 2020, primeiro no Benevento, depois no Sassuolo.

Depois, Farioli mudou-se para a Turquia, onde rapidamente se tornou treinador principal, com apenas 31 anos, primeiro no Fatih Karagümrük, de março de 2021 a dezembro de 2021, e seguidamente no Alanyaspor, entre janeiro de 2022 e fevereiro de 2023.

Farioli estava sem clube desde que deixou os turcos do Alanyaspor em fevereiro e substitui Didier Digard no Nice, nono classificado na última edição da Ligue 1, e consequentemente fora das competições europeias.