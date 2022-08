Oficial: Kasper Schmeichel deixa Leicester e ruma ao Nice

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O internacional dinamarquês Kasper Schmeichel vai jogar pelo Nice, depois de ter vestido as cores dos ingleses do Leicester durante 11 anos, informou esta quarta-feira o emblema da Liga francesa, que não revelou a duração do contrato.

"OGC Nice e Leicester City chegaram a um acordo sobre a transferência de Kasper Schmeichel. O guarda-redes de 35 anos vai agora vestir a camisola vermelha e preta", informou o emblema do sul de França no seu site oficial.

Ao longo da carreira, o filho do reconhecido ex-guarda-redes Peter Schmeichel representou clubes como o Manchester City, Cardiff City, Notts Couty e Leeds United.

Pela seleção dinamarquesa, que vai marcar presença na fase final do Mundial2022, no Qatar, soma um total de 84 internacionalizações.