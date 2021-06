Oficial: Nice paga 8,5 milhões de euros e fica com Todibo em definitivo

Jean-Clair Todibo já não é jogador do Barcelona. O clube catalão anunciou há pouco a saída em definitivo do francês, depois do Nice ter exercido a opção de compra que tinha no acordo de empréstimo. De acordo com o comunicado publicado, o Barça receberá 8,5 milhões de euros a pronto pelo defesa de 21 anos, num negócio que prevê ainda o pagamento de 7 milhões de euros em variáveis.





Lembre-se que Todibo arrancou a temporada 2020/21 no Benfica, cedido pelos catalães, numa passagem para esquecer no emblema da Luz. Mudou-se a meio da época para França e por lá se evidenciou, com 15 jogos disputados, a ponto de 'obrigar' o clube a exercer a cláusula de opção.