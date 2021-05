Presidente do Nice: «Todibo faz parte do projeto»

Jean-Pierre Rivère, presidente do Nice, revelou ao 'Nice Matin' que pretende continuar com Todibo, mas que esse desejo não depende inteiramente dos franceses, já que é jogador do Barcelona.





"O tema Todibo está bem encaminhado e faz parte do projeto do treinador", admitiu. Mas, Rivère também confessou que é provável que o Barcelona receba proposta pelo central, de 21 anos, mas que o Nice vai tentar extender o empréstimo junto dos catalães.Recorde-se que Todibo iniciou a temporada que agora terminou no Benfica. Praticamente sem utilização, por parte de Jorge Jesus, o jogador regressou ao seu país, em janeiro, em nova cedência. No Nice participou em 17 partidas e apontou um golo, deixando a equipa técnica e os dirigentes satisfeitos e quererem continuar com ele para 2021/22.