Ramsey ainda não regressou ao Nice e treinador revela: «Está muito desiludido com o Mundial»

Aaron Ramsey ainda não regressou ao Nice, quase um mês depois de a participação do País de Gales no Mundial'2022 ter terminado. Lucien Favre, técnico do clube francês, revelou esta terça-feira que ainda não falou com o médio, mas sabe que não está a digerir bem a participação no torneio realizado do Qatar."Não, Ramsey ainda não voltou. O Mundial foi difícil de digerir para ele. Logo vemos. Se já conversei com ele? Não, ainda não. Está muito desiludido com o Mundial e leva o seu tempo a recuperar", frisou Favre, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Lens, marcado para quinta-feira (20 horas).