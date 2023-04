Todibo com pretendentes de topo na Premier League

Quem diria... Depois de uma passagem para esquecer no Benfica, em 2020/21, Jean-Clair Todibo renasceu das cinzas com a mudança para o Nice e agora, segundo a imprensa francesa, ganha pretendentes a cada semana. Os mais recentes são, de acordo com o 'L’Équipe', várias equipas da Premier League, incluindo Liverpool, Manchester United e Newcastle. Além deste trio, o jornal francês adianta ainda o interesse de várias formações italianas, como Napoles e Juventus.Depois de ter contratado o defesa ao Barcelona no verão de 2021 por 8,5 milhões de euros, o Nice estará agora a pedir 40M€ pelo jogador, ainda que o 'L’Équipe' adiante que a transferência se poderia fazer em torno dos 30 milhões.