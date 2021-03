Todibo e a crise do Barcelona: «Não vou mentir, não estou interessado»

Longe dos olhos... e longe do coração. É este o estado de espírito de Jean-Clair Todibo para com o estado atual do Barcelona. O defesa-central francês emprestado pelos catalães ao emblema da Ligue 1 assumiu o desejo de continuar no Nice na próxima temporada e disse não estar interessado na crise que o clube, ao qual ainda está contratualmente ligado, atravessa atualmente.

"Não sei como as coisas vão correr na próxima temporada, mas a minha ambição é essa [continuar no Nice]. Espero que isso aconteça. As minhas atuações individuais é que vão determinar se fico aqui ou não. O mais importante agora é concentrarmo-nos para estas partidas. São jogos que darão pontos ao Nice. Hoje sou jogador do Nice, não do Barcelona", começou por dizer o ex-Benfica, em declarações citadas pela imprensa espanhola.

"Não vou mentir, não estou interessado no que se está a passar. Vejo de vez em quando alguns jogos quando os meus companheiros franceses jogam [Lenglet, Umtiti, Dembélé e Antoine Griezmann]. Vejo só porque os considero como meus amigos. Tirando isso não tenho seguido", concluiu.

Recorde-se que o Nice tem a possibilidade de ficar com o jovem defesa-central no final da presente temporada. Para tal, o emblema francês terá de pagar o valor associado à opção de compra (8.5M€).