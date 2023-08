Treinador do Nice e o duelo com o Lille de Paulo Fonseca: «Será como um ringue de boxe»

O Nice, treinado por Francesco Farioli, arranca a Ligue 1 frente ao Lille. E o treinador utilizou uma expressão curiosa para elogiar o trabalho do técnico português em França. "Será como um ringue de boxe. O que Paulo Fonseca fez é excecional: criar uma identidade tão forte num espaço de tempo tão curto. A identidade do Lille é muito clara, mas também estamos a construir a nossa equipa de forma ambiciosa", disse Farioli em conferência de imprensa, em declarações reproduzidas pelo 'L'Équipe'.Paulo Fonseca devolveu os elogios ao Nice. "O Nice é uma equipa muito forte, com um treinador que tem ideias muito boas", disse o português, perspetivando a nova época: "Estamos motivados para começar a época, trabalhámos muito. É mais fácil para mim trabalhar esta temporada, porque a maioria dos jogadores já sabe o que pretendo, tem noção da nossa base de jogo. Trabalhamos para alterar alguns detalhes do nosso jogo, mas queremos continuar a ser a mesma equipa corajosa, ofensiva, e equipa que domina o jogo.