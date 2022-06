Declarações do presidente do PSG irritaram Neymar: brasileiro já pondera sair

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Neymar admite sair do Paris Saint-Germain. Em causa estarão as declarações de Nasser Al-Khelaïfi, em entrevista ao 'Le Parisien', que não caíram bem no craque brasileiro, segundo a RMC Sport.

"Uma possível partida de Neymar este verão? O que vos posso dizer é que esperamos que todos os jogadores façam muito mais do que na época passada", disse o presidente do PSG.





Al-Khelaïfi teceu ainda duras críticas à equipa, deixando recados bastante explícitos. "Todos eles têm de estar a 100%. Obviamente, não fomos suficientemente bons para ir longe. Para a próxima época, o objetivo é claro: trabalhar todos os dias a 200%. Têm de dar tudo o que têm por esta camisola, dar o máximo e os resultados aparecerão", frisou.Após ter tomado conhecimento destas declarações, Neymar confidenciou que "nunca precisou de se sentir amado num clube para dar o seu melhor".Escreve a mesma publicação que, ainda que o brasileiro pondere abandonar o clube, este poderá não ser um processo fácil, dado o valor que o PSG pagou ao Barcelona em 2017 (222M€) e também devido ao salário que aufere no clube, com quem tem contrato até 2027.A sair, a mesma fonte avança que não será até ao final do ano devido ao Mundial'2022.