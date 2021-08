Messi já dá lucro ao... Brest

Lionel Messi ainda nem deve jogar, mas o Brest agarrou-se a uma ténue esperança dos adeptos e fez disparar os preços dos bilhetes, que já esgotaram para a receção ao PSG, amanhã, para a 3ª jornada da Ligue 1. "Todos querem ver Messi", disse Xavier Lavanant, um líder de um grupo de adeptos do Brest, ao jornal ‘Le Figaro’. Os ingressos estavam à venda entre os 80 e os 150 euros. No entanto, o argentino ainda não está em plenas condições físicas e deve ficar fora dos convocados dos parisienses. Assim, a estreia deverá ser dia 29 no reduto do Reims. Certo é que a venda de camisolas continua a render. "É o maior lançamento de uma camisola de futebol. Mas está longe de chegar a um milhão de vendas ainda", contou o diretor de vendas do PSG, Fabien Allègre, ao ‘L’Équipe’.