Luis Enrique elogia Vitinha e Gonçalo Ramos

Luis Enrique mostra-se satisfeito com dois dos portugueses do PSG. Na antevisão ao jogo na casa do Brest, o técnico deixou elogios a Gonçalo Ramos e Vitinha. "O que se vê do Ramos é o que a equipa técnica lhe pede. Precisamos de um nove que venha apoiar e ele movimenta-se muito bem. É um jogador de topo e faz um trabalho extraordinário", analisou o técnico espanhol. "Vitinha é um jogador que pode jogar na ala, no centro ou até na frente. Quando atua na ala, deve saber quais são os espaços que deve ocupar e outros aspetos que não vou divulgar publicamente. Vários jogadores podem fazer esse papel, mas o Vitinha tem-no feito mais vezes."

Já o Lille de Paulo Fonseca tem hoje frente ao Monaco o teste mais difícil até agora na Ligue 1. "Para mim, eles são a melhor equipa do campeonato a nível ofensivo", elogiou o técnico português.