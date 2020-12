A enigmática reação de Neymar após serem conhecidos os três finalistas do 'The Best'

Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski e Lionel Messi. São estes os três nomes que concorrem ao prémio 'The Best' e que terão, de acordo com a imprensa brasileira, motivado Neymar a reagir nas redes sociais. "Já que no ténis não deu [certo], partiu basquetebol", escreveu o extremo do Paris Saint-Germain na sua página oficial do 'Twitter', antes de publicar uma segunda publicação. "Já desisti do basquetebol, virei gamer", apontou.





Recorde-se que o extremo brasileiro do Paris Saint-Germain não está presente na lista final de candidatos ao 'The Best' há três anos consecutivos. Na última nomeação, em 2017, o internacional canarinho ficou em 3.º lugar, atrás de Lionel Messi (2.º) e Cristiano Ronaldo (1.º).