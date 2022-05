A imagem que agita França: já terá Mbappé arrumado as malas para rumar ao Real Madrid?

É uma das imagens que tem dado que falar nas redes sociais: Ora-ïto, designer francês e amigo pessoal de Kylian Mbappé, publicou um 'story' no Instagram alegadamente em casa do astro do PSG, onde mostra uma camisola autografada pelo jogador e, mais ao fundo, algumas caixas de cartão que parecem estar a ser utilizadas para... mudanças.Ora, não há dúvidas que o futuro de Mbappé continua a ser uma incógnita, uma vez que o avançado parece ainda não ter decidido entre continuar na capital francesa ou rumar ao Real Madrid , mas a imagem tem dois pormenores que se destacam. É que a camisola autografada por Mbappé que aparece na posse de Ora-ïto é da temporada 2019/2020, e não da atual, o que pode levar a crer que a fotografia não é recente.Além disso, é visível ainda a capa do jornal 'L'Équipe', datada de 15 de dezembro de 2016, um dia depois de Mbappé, que na altura ainda estava ao serviço do Monaco, ter apontado um hat trick na goleada por 7-0 ao Rennes.Por outro lado, a empresa mencionada nas caixas de cartão, a 'Shurgard Self-Storage' é, segundo o site oficial da mesma, a "maior fornecedora de armazenamento da Europa".Mbappé, recorde-se, tem contrato com o PSG até junho de 2022 e um valor de mercado, de acordo com dados do 'Transfermarkt', de 160 milhões de euros.