Renato Sanches falha regresso à Luz: a lista de convocados do PSG para o jogo com o Benfica

O Paris Saint-Germain divulgou esta terça-feira a lista de convocados para o jogo com o Benfica, amanhã, no Estádio da Luz (20 horas). Destaque para a ausência de Renato Sanches que se lesionou frente ao Nice.A lesão não é grave, mas Christophe Galtier e a equipa médica dos parisienses não querem forçar nem arriscar uma nova recaída no problema anteriormente contraído no adutor da perna direita - e que o fez ficar fora de ação durante três semanas."Enquanto fez um carrinho, sentiu uma picada. Tinha vindo de uma lesão e decidimos que era preferível tirá-lo de campo", explicou o técnico do PSG após aquele encontro.