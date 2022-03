A polémica publicação da mulher de Di María após eliminação do PSG na Liga dos Campeões

Jorgelina Cardoso, mulher de Ángel Di María, mostrou-se indignada com o burburinho criado à volta da eliminação do Paris Saint-Germain nos oitavos de final da Liga dos Campeões aos pés do Real Madrid, após derrota por 1-3 na capital espanhola.

Em publicação na sua página oficial do Instagram, Jorgelina Cardoso partilhou várias imagens chocantes sobre as dificuldades que vários adultos e crianças estão a viver na Ucrânia por culpa das invasões das tropas russas no território ucraniano e questionou: "De verdade que nós nos preocupamos com o facto de estarmos fora da Liga dos Campeões?".

As imagens partilhadas visavam o bombardeamento que a armada russa fez, esta quinta-feira, ao Hospital Pediátrico situado em Mariupol.