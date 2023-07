A primeira imagem de Sergio Rico no hospital

Internado desde o dia 28 de maio num hospital em Sevilha, depois de sofrer um traumatismo cranioencefálico na sequência de um acidente com um cavalo, a mulher de Sergio Rico partilhou nas redes sociais a primeira fotografia do guarda-redes do PSG desde que se encontra internado."Não tenho muito para vos ensinar ou dizer, ou talvez tenha, porque poderia escrever um livro com todas as emoções que senti nestes dois meses, mas prefiro ficar com o que é importante, que estamos bem e que não terei uma vida para agradecer tanto amor em cada um dos vossos gestos e mensagens. Obrigado e mais obrigado", escreveu Alba Silva nas redes sociais.A mulher de Di María, Jorgelina Cardoso, reagiu. "Gosto de ti, Albita, és enorme. Um abraço muito forte aos dois."