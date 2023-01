A "proposta impossível de recusar" do PSG para Messi: do aumento salarial à condição de 'rei do mundo'

Messi pretende renovar com o PSG e estender o atual vínculo, que termina no final de junho. Jorge Messi, pai e agente do jogador, vai rumar a Paris nas próximas semanas para se oficializar o acordo, que, segundo a 'Marca', deverá ser de uma época, de duas épocas ou então de uma temporada com outra de opção. Certo é que na capital francesa já se diz que se trata de "uma proposta impossível de recusar".O internacional argentino está feliz em Paris, cidade à qual a família já se adaptou, e o PSG tem a possibilidade de ter um campeão mundial no plantel e ainda um vice-campeão (Mbappé). Este novo contrato vai trazer grande desembolso aos parisienses, mas, ao mesmo tempo, grandes benefícios.Messi ganha cerca de 30 milhões de euros limpos. Apesar dos 35 anos, parece claro que um campeão mundial merece um pouco mais, pelo que os parisienses vão ter de abrir os cordões à bolsa. Ainda assim, é algo que não deve ser preocupante, porque o emblema francês quer rentabilizar e capitalizar a condição de Messi como 'rei do mundo', não só ao nível de rendimentos, mas também de imagem.A ideia dos parisienses passa por capitalizar mundialmente que a retirada do futebol competitivo acontece no PSG, mesmo que depois o argentino rume à MLS, diminuindo a inegável identificação do jogador com o Barcelona. 'Leo vai retirar-se em Paris' é o slogan que o PSG quer transmitir para o futuro e que lhe pode dar receita e credibilidade, ao nível da imagem.Para além disso, os parisienses pretendem ainda melhorar os benefícios que tiveram, até ao momento, com a contratação de Messi em 2021, com as receitas a aumentarem em cerca de 700 milhões de euros só na primeira época, segundo os argentinos do 'El Economista'. O aumento também se registou na venda de camisolas igualmente na primeira temporada: mais de um milhão foram vendidas, a preços que iam dos 90 aos 160 euros, sendo que 60% delas tinham o nome do argentino.