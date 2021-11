A reação de Pochettino aos rumores de uma possível saída para o Manchester United

Mauricio Pochettino tem sido apontado como o principal alvo do Manchester United para suceder a Solskjaer no comando técnico dos red devils. Esta terça-feira, durante a antevisão ao duelo da Champions frente ao Manchester City, o treinador do Paris Saint-Germain foi confrontado com os rumores dos últimos dias, mas garantiu que está "muito feliz" no clube parisiense."Tenho muito respeito pelo PSG. O que fazem outros clubes não é da minha responsabilidade. Estou muito feliz no PSG e focado em dar tudo pelo clube. Gosto muito dos jogadores e dos adeptos e é um grande clube. Estamos a lutar para ganhar a Ligue 1 e pelo apuramento amanhã. É nisso que precisamos de estar concentrados. Essa é a minha prioridade e a minha responsabilidade", afirmou o técnico argentino, em conferência de imprensa."Passei toda a minha vida a jogar futebol e já levo mais de 12 anos como treinador. O futebol é o negócio em que os rumores existem e percebo isso, às vezes de forma positiva, outras de forma negativa. Temos de saber viver com os rumores. Penso que já deixei bem claro. Tenho contrato até 2023. Esta época e a próxima. Estou feliz com o PSG. É um facto que não pode ser discutido. Estou feliz em Paris", acrescentou.