Abidal e a mulher prestam declarações às autoridades sobre o caso da jogadora do PSG agredida

Seja como for, Hayet Abidal expressou nas redes sociais a sua alegria por poder ajudar na solução do caso. "Estou aliviada. Feliz. Finalmente fui ouvida pela polícia de Versalhes, como tinha pedido e simplesmente como testemunha. Espero ter ajudado na investigação", escreveu.



O 'L' Équipe' avança que Eric Abidal foi questionado sobre a sua relação com a futebolista, mas não revelou mais detalhes.









O jornal francês 'L'Équipe' noticia que Eric Abidal e a sua mulher, Hayet Abidal, já prestaram declarações junto da polícia de Versalhes sobre a agressão de que foi vítima Kheira Hamraoui, jogadora do PSG, no início de novembro, por parte de dois indivíduos que a agrediram com uma barra de ferro nas pernas.Hamraoui terá tudo uma relação amorosa com Abidal quando ambos estavam no Barcelona, ele como diretor desportivo e ela como futebolista. Por isso surgiu a notícia de que a mulher do antigo internacional francês podia estar por detrás da agressão, algo que Hayet Abidal - que entretanto pediu o divórcio - sempre desmentiu.