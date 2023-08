Acabou o castigo: Mbappé reintegrado no plantel principal do PSG e já há uma justificação

Mbappé foi reintegrado no plantel principal do PSG. O jogador e o clube mantiveram "conversas muito construtivas", segundo o comunicado divulgado esta manhã pelo clube, e juntou-se ao treino de hoje.O craque francês pode, assim, voltar a ser opção para Luis Enrique. Segundo o mesmo jornal, o presidente do PSG deverá deslocar-se ainda esta manhã ao centro de treinos, onde deverá falar com Mbappé.Recorde-se que o jogador assistiu ao jogo deste sábado entre o PSG e o Lorient "Depois de conversas muito construtivas e positivas entre Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé antes do jogo PSG-Lorient, o jogador foi reintegrado no treino desta manhã".