«Adeus, obrigado»: a reação de Pochettino ao ser questionado sobre se continua no PSG

O Paris Saint-Germain perdeu na noite de quarta-feira (ontem), por 1-2, frente ao Manchester City mas ainda assim conseguiu assegurar a continuidade na Liga dos Campeões - triunfo do RB Leipzig sobre o Club Brugge 'ajudou' a formação de Pochettino a apurar-se para os oitavos de final.

Apesar de liderar o campeonato francês com mais nove pontos de avanço sobre o segundo classificado, o Nice, Mauricio Pochettino não é uma opção que agrade a todos os adeptos parisienses, que utilizam as pobres exibições da equipa na Liga dos Campeões como justificação. O facto de o treinador argentino estar a ser associado ao Manchester United também não ajuda.

Em declarações no final do jogo no Etihad Stadium, Pochettino foi questionado se estaria no banco do PSG nos jogos dos oitavos de final da prova milionária, ao que o técnico argentino respondeu de forma célere. "Adeus, obrigado". Esta curta declaração caiu que nem uma bomba na imprensa daquele país, que não dá a continuidade do treinador no Paris SG como certa.



Assinatura em camisola do Manchester United incendiou polémica



Em declarações ao 'talkSPORT', um pai de uma criança revelou que Pochettino autografou a camisola do Manchester United que o seu filho carregava, apesar de os reponsáveis do clube francês não aprovarem. "Encontramo-nos com o Pochettino hoje. O meu filho já tinha um autógrafo dele na mochila quando um rapaz diz: 'Vê se consegues que ele te assine a camisola do Manchester United'. Estavam representantes do PSG perto dele [de Pochettino], 'pedimos desculpa, mas isso é uma camisola do Manchester United, ele não irá assinar', disseram eles. E ele responde: 'Não tem mal, não tem mal' e assinou."