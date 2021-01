O adjunto de Thomas Tuchel, treinador alemão que deixou o PSG e foi substituído no cargo por Mauricio Pochettino, contou numa entrevista a um jornal húngaro que havia um clima de tensão entre o técnico e Leonardo, o diretor desportivo do clube francês. Zsolt Löw refere que a equipa técnica ficou surpreendida com o despedimento.





"Ficámos surpreendidos quando a 23 de dezembro, depois de ganharmos ao Estrasburgo, por 4-0, o Leonardo comunicou-nos que o Thomas [Tuchel] não continuaria. Depois de termos passado por sérias dificuldades em 2020, de termos conseguido feitos históricos no clube, passando a fase de grupos da Champions e lutando pela liga... Parecia-nos incompreensível", explicou Zsolt Löw."Obviamente que com todas as lesões que tivemos durante a temporada, o coronavírus, creio que foi um grande feito termos terminado a época como terminámos. Superámo-nos, essa é a verdade", acrescentou o treinador.Löw conta que o ambiente não era o melhor. "Quem seguiu as notícias da equipa deve ter percebido que havia tensão entre o diretor desportivo e o treinador nos últimos meses. O mercado de contratações no verão não nos correu da forma que desejávamos, com jogadores importantes a deixar a equipa antes de jogos fundamentais em agosto. Além disso, o diretor desportivo não tinha as mesmas ideias do treinador principal. Não posso dar detalhes, mas as ideias eram diferentes em muitas áreas e as diferenças foram aumentado com o tempo. Isto levou a que o Leonardo planeasse o futuro com outro corpo técnico."