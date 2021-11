Advogada da mulher de Abidal e a agressão a jogadora do PSG: «É mãe de cinco filhos!»

O caso da jogadora do PSG que foi agredida por dois homens encapuçados continua a dar que falar em França. Depois de o 'L'Équipe' ter revelado que Kheira Hamraoui suspeita que ordem partiu da mulher de Eric Abidal - com quem a futebolista alegadamente terá mantido um relacionamento aquando da presença de ambos no Barcelona - a advogada de Hayet Abidal veio agora publicamente negar tudo."Não temos informações, não fazemos parte da queixa nem tão pouco temos informação judicial. Todas as informações que temos chegaram-nos através da imprensa. Esse dossier está entregue ao juiz de instrução", disse Nicolas Cellupica, aos microfones da BFMTV."O cartão do telefone da vítima estaria no nome de Abidal, não sei. Não sei nada. Se o Abidal tiver de ser ouvido, ele vai dar as respostas. De momento não sei nada", acrescentou a advogada, afiançando que a sua cliente não está envolvida nas agressões. "A Hayet não tem nada a ver com isto. Por isso pedimos que nos ouvissem, estamos à espera de uma intimação, não sabemos quando chegará nem por quem a minha cliente poderá ser ouvida, se pelo juiz de instrução, pela polícia espanhola ou pelos investigadores em França."Depois, a advogada deixou críticas à imprensa espanhola. "Odeio os rumores que atacam a reputação da Hayet. É gravíssimo, não podemos deixar isto passar. Ela é uma mãe de família que tem cinco filhos. Imaginem as consequências que este tipo de acusações podem ter na sua vida. Em Espanha toda a gente fala disto, estou escandalizada."