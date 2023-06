Al Hilal não desiste e aposta em Neymar

Falhada a contratação de Lionel Messi, o Al Hilal já terá definido o 'plano B'... também ele vindo de Paris. Confirma a francesa 'RMC Sport' que Neymar é o alvo que se segue para o clube saudita, que já terá enviado uma equipa de representantes para a capital francesa, de forma a encetar negociações com o PSG. O brasileiro, de 31 anos, tem contrato até 2027, mas tem sido apontado à saída este verão e o Al Hilal planeia acenar com uma oferta apelativa para convencer clube e jogador. Estarão em causa 45 M€ para os cofres do PSG e um salário que não ficaria longe dos 200 M€ anuais que Cristiano Ronaldo aufere no Al Nassr.

Mas na mira dos sauditas está também Ryahd Mahrez, com uma proposta de 100 M€ por época do Al Ahli em mãos. Já o Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, está interessado em Koulibaly (Chelsea) e Saiss (Besiktas) para a defesa.