Al Hilal terá oferecido 362 milhões de euros por ano a Messi

Não são os 543 milhões de euros que empresário Marco Kirdemir adiantou à imprensa espanhola... mas não são propriamente trocos. Segundo adiantou esta quinta-feira fonte próxima de Leo Messi à agência noticiosa Reuters, o Al Hilal já colocou em cima da mesa uma proposta concreta para contratar o avançado argentino, oferecendo-lhe um salário que o tornaria, de forma destacada, no jogador mais bem pago do mundo. São 400 milhões de dólares por ano, qualquer coisa como 362 milhões de euros!Segundo a mesma fonte, essa foi a única proposta que chegou às mãos do avançado de 35 anos, que como se sabe foi suspenso pelo Paris SG por duas semanas (sem pagamento de salário), devido a uma viagem não autorizada a solo saudita, país ao qual está ligado como embaixador para o turismo.Ora, segundo uma outra fonte ligada a Messi, também em declarações à Reuters, Messi teria sido suspenso não pela viagem não autorizada e falta no treino, mas sim por se ter recusado a renovar contrato. Até porque, de acordo com o mesmo relato, o clube da capital francesa nem teria treino para essa mesma segunda-feira, tendo-o colocado no programa apenas depois de saber que Messi estava na Arábia Saudita.