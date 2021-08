Al-Khelaifi e a chegada de Messi: «Espero que não nos peça para ganhar mais»

Lionel Messi foi apresentado oficialmente no PSG esta quarta-feira no Parque dos Príncipes. No decorrer da conferência de imprensa, Nasser Al-Khelaifi esclareceu a situação financeira do clube da capital francesa e abordou o tão falado fair-play financeiro.





"Seguimos sempre as regras, falámos com o nosso departamento encarregue dessa área e pudemos assinar. Se assim não fosse, não o poderíamos ter feito. O que Messi pode trazer ao clube é grande. Há muitas coisas positivas a chegar ao clube", começou por dizer, para depois mostrar algum sentido de humor."É incrível. Espero que não nos peça para ganhar mais (risos). Respeitamos os regulamentos", atirou.O presidente dos parisienses voltou a mostrar-se ambicioso, num dia que diz ser "histórico para o futebol mundial"."Hoje é um dia histórico para o futebol mundial. Messi é o único jogador que ganhou 6 Bolas de Ouro e é o melhor jogador do planeta. Temos uma grande ambição para o nosso projeto, e agora isso culmina com a chegada do melhor jogador do mundo. Espero que Messi consiga conquistar muitos troféus com os seus companheiros, que são os melhores do mundo", vincou. Para isso, Al-Khelaifi assume contar com Mbappé."Mbappé é jogador do PSG, não tem desculpa para fazer outra coisa senão ficar. Disse que queria uma equipa competitiva e não se pode ter uma equipa mais competitiva. Ele é parisiense e tem uma mentalidade vencedora", realçou.