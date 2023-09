Al Khelaifi elogia Mbappé: «É magnífico, como jogador, como profissional e como pessoa»

O presidente do PSG Nasser Al Khelaifi descartou a hipótese de Mbappé abandonar o clube no último dia de mercado. Garantindo que o avançado "é jogador do PSG", o qatari desfez-se em elogios ao jogador com quem travou um braço de ferro durante o verão. "Tivemos discussões muito boas com ele e com a família. É magnífico, como jogador, como profissional e como pessoa", deixou à ‘RMC Sport’ depois do sorteio da Liga dos Campeões.

Khelaifi admitiu negociações por Kolo Muani, avançado do Frankfurt, mas avisou: "Ainda estamos longe de chegar a um acordo." Já Bradley Barcola, contratado ao Lyon por 45 M€, fez ontem exames médicos.