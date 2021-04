Al-Khelaifi: «Neymar e Mbappé já não têm desculpas para quererem ir embora»

Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, mostrou-se radiante com a qualificação da equipa para as meias-finais da Liga dos Campeões, após eliminar o Bayern Munique em duas mãos [3-2 e 0-1].

Em declarações à 'RMC Sport', o dono da formação parisiense aproveitou o bom momento que a equipa atravessa para mandar um recado às estrelas da companhia: Neymar e Kylian Mbappé.

"Alterámos muito este clube para que possa ganhar a Liga dos Campeões e todos os troféus em disputa. Neymar e Kylian [Mbappé] já não têm desculpas para quererem ir embora. Finalmente temos tudo para conquistarmos todos os troféus. Somos uma grande equipa", começou por dizer o líder do Paris SG.

"Respeitamos todos os outros, mas estamos aí. Trabalhamos muito. Isto não acaba aqui. Temos de continuar, continuar tranquilos porque a Liga dos Campeões não termina aqui. Temos de trabalhar cada vez mais. A confiança está aí. É o segredo do trabalho. Os detalhes também marcam a diferença", acrescentou.

Nasser Al-Khelaifi não duvida de que o Paris SG é merecedor de estar entre as quatro melhores equipas da Europa. "O nosso objetivo é chegar o mais longe possível. A nossa ambição é chegar à final e conquistar o troféu. Mas vamos jogo a jogo. Esta noite estivemos magníficos. Podíamos ter feito três ou quatro golos, mas felizmente conseguimos qualificarmo-nos", atirou.

"Tinha confiança na nossa equipa, que tem crescido e somado muita experiência. Ganhámos ao Barcelona e ao Bayern Munique, isso significa muitas coisas. Viemos para ganhar a Champions. Estou muito orgulhoso da equipa. O treinador e o Leonardo fizeram um trabalho maravilhoso. Os jogadores deram tudo", rematou.