Al-Khelaifi revela que PSG foi convidado para a Superliga: «Podia ter aceitado 400 milhões de euros...»

Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, revelou, em entrevista à BBC, que foi convidado para fazer parte do projeto da Superliga mas rejeitou de imediato por ser contra o mesmo . O catari explicou que lhe foi proposto um cheque de 400 milhões de euros."Com ou sem ESL [European Super League] - detesto dizer Superliga - só se fala de três clubes. Há pessoas a morrer na Ucrânia e sem sítio para dormir, e nós andamos aqui a 'lutar' por uma Superliga?", questionou Al-Khelaifi, antes de abordar os valores envolvidos."Podia ter aceitado um cheque de 400 milhões de euros. Convidaram-me. Mas quando disse que não, começaram a dizer que não me tinham convidado. Isso resume-os. Se tivesse pensado só em mim, talvez o pudesse ter feito".Apesar de ter recusado a oferta, o máximo dirigente dos parisienses afirmou que teve uma reunião com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. "Ele falou comigo no jogo da Liga dos Campeões e disse-me: 'Temos de chegar a um ponto em que podemos falar contigo'. Fui muito duro com ele. Disse-lhe que estava encantado em falar, mas que se fosse para fazer coisas nas minhas costas, não me interessava".Questionado acerca dos modelos de negócio dos vários clubes na atualidade - em que muitos são adquiridos por fundos de investimento -, Al-Khelaifi deu o exemplo do PSG."Imaginem que não tinha havido investimento nos últimos anos. O futebol tinha colapsado. Somos um fundo de investimento. Comprámos o clube por 70 M€, e desde aí já recebemos ofertas de mais de mil milhões. Esta foi a marca que construímos como um investimento a sério. As pessoas criticam-na pelo sucesso que tem", rematou.