Al Nassr quer Navas na baliza

O Al Nassr de Cristiano Ronaldo está a negociar com o PSG a contratação de Keylor Navas, sendo o costarriquenho o eleito pelo clube saudita para preencher a vaga deixada na baliza por David Ospina, o qual fraturou um osso de um cotovelo no jogo de sábado com o Al Shabab.

O guarda-redes colombiano deve ficar fora de competição durante seis semanas, passando a baliza a estar entregue a Amin Al-Bukhari ou ao mundialista Nawaf Al-Aqidi. Nenhum deles dá, no entanto, totais garantias a Rudi Garcia, que quer um peso pesado a cuidar das redes do atual líder da liga saudita. Ora, Keylor Navas é esse tal peso pesado.

Keylor Navas tem vivido à sombra de Gigi Donnarumma no Paris SG. Contabiliza somente 90 minutos de competição em 2022/23, tendo Christophe Galtier lhe concedido a titularidade no triunfo (3-1) no jogo da Taça de França frente ao modesto Châteauroux. Muitíssimo pouco para o guardião de 36 anos, que vê assim com bons olhos uma mudança de ares. Se o processo negocial chegar a bom porto, o costarriquenho reencontra-se no Al Nassr com Cristiano Ronaldo, tendo ambos coincidido no Real Madrid durante quatro temporadas, mais precisamente, desde 2014 até 2018.