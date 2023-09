Alemães dizem que Draxler vai continuar no PSG

Afinal, Julian Draxler poderá mesmo continuar no PSG e não rumar ao futebol do Qatar, como vindo sendo adiantado pela imprensa internacional há já algum tempo.





De acordo com as informações avançadas este sábado pelo jornalista Florian Plettenberg, da 'Sky Sport' Alemanha, o internacional alemão, que na última época esteve emprestado pelos parisienses ao Benfica, não vai rumar ao Al-Ahli, continuando assim a trabalhar no centro de treinos do atual campeão francês.Fora das opções do treinador Luis Enrique para a presente temporada, Julian Draxler, que na última época em Portugal apontou dois golos em 18 jogos realizados com a camisola encarnada, tem treinado com o grupo de reservas do PSG, onde também durante este verão contou com a presença de Kylian Mbappé - entretanto já reintegrado no plantel principal.Contratado ao Wolfsburgo em janeiro de 2017, por 40 milhões de euros, Julian Draxler tem contrato com o PSG até junho do próximo ano. Com a camisola parisiense, o alemão apontou um total de 26 golos em 198 partidas oficiais.