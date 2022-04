Ancelotti lembra Paris SG: «Disseram-me que me despediam se não ganhasse ao FC Porto»

Atualmente ao comando de um Real Madrid que tem já uma mão no troféu de campeão espanhol, Carlo Ancelotti conquistou troféus em praticamente todos os clubes que orientou, mas a verdade é que nem sempre essas conquistas foram acompanhadas por ambientes positivos. Um desses momentos menos bons sucedeu em 2012/13, quando comandava o Paris SG. Na altura, recorda, recebeu um inusitado ultimato poucos dias antes de uma partida diante do FC Porto, na fase de grupos da Champions desse ano, quando já estava apurado."Fui para lá graças ao Leonardo, alguém que tinha orientado quando ele era jogador. O clube tinha acabado de ser adquirido pelos qataris. Gostei bastante do projeto e na altura não tinham treinador. Começámos por mudar a estrutura dos treinos, colocámos uma cozinha, etc. porque os jogadores franceses chegavam meia hora antes e iam-se embora meia hora depois. Gostei do projeto, mas no segundo ano não estavam muito contentes comigo", começou por recordar, em conversa com Jorge Valdano, na Movistar+."Num jogo da Champions numa altura em que já estávamos apurados, perdemos um jogo da Liga antes de ganhar um outro e disseram-me simplesmente que se não batesse o FC Porto eu seria despedido. Disse-lhes que dizerem aquilo quebrava a nossa confiança. Acabei por decidir sair em fevereiro, mesmo que na altura quisessem renovar-me o contrato", lembrou o italiano, que nesse duelo veria o seu PSG ganhar por 2-1 (isto depois de ter perdido por 1-0 no Dragão).