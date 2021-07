Anelka dá a Mbappé a receita para ser como Ronaldo e Messi

Nicolas Anelka, antigo avançado internacional francês, escreveu uma carta a Kylian Mbappé, através do portal 'The Athletic', e aconselhou-o a deixar o PSG. O jogador é pretendido pelo Real Madrid e pelo Liverpool.





Mbappé falhou o penálti contra a Suíça, que tirou o afastamento da França nos oitavos-de-final do Europeu, e no título da carta Anelka deixa-lhe o remédio para curar a 'ferida': "Querido Kylian, os golos são o medicamento para uma ferida causada pelo penálti... e se queres prémios maiores, deixa o PSG.""Tens dois caminhos: ficar em Paris ou ir para o Real Madrid", prossegue Anelka. "Ambos podem ganhar a Champions por estes dias. A escolha depende do que queres conseguir no futebol. Se queres os maiores elogios terás de deixar o PSG em algum momento. Faças o que fizeres em Paris, estará bem, mas haverá sempre alguém que diz 'estiveste bem no PSG, mas apenas em França, os melhores estão em Inglaterra e em Espanha...'", prossegue o antigo jogador, de 42 anos, que passou pelo Real Madrid, PSG, Juventus, Manchester City, entre outros clubes."Deves decidir. Se queres ganhar a Bola de Ouro, que é o que devias procurar, depois do eco do Cristiano Ronaldo e do Messi... Terás de competir para ser o melhor. Não o podes fazer no PSG. A liga francesa não é fácil, não me leves a mal, mas penso que a mais dura é a inglesa. Se queres ser um dos melhores, faz o que fazes em Paris, mas no Chelsea, no Manchester United, no Manchester City, no Liverpool. Ou vai para Espanha, para o Real Madrid ou para o Barcelona. Ou talvez Itália. Aí sim, poderemos falar de um impacto global", aconselha Anelka.Sobre o penálti falhado diante da Suíça, Anelka recorda que também falhou um na final da Champions de 2008 diante do Manchester United, quando vestia a camisola do Chelsea. "Falhar o último penálti é algo marcante, vai marcar-te para sempre. Sentes-te só, mas a única coisa que podes fazer é trabalhar, trabalhar e trabalhar para marcar de novo e começares a esquecer. Na realidade nunca se esquece completamente. Nunca esqueci e nunca esquecerei..."