Antero Henrique chamado a intervir na renovação de Mbappé

Merci Mister pour ce que tu as fait pour moi ici ... pic.twitter.com/SZzi8bW4e8 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 14, 2019

A intervenção de Antero Henrique na renovação de Kylian Mbappé ajudou o PSG a desequilibrar a balança a seu favor no intenso duelo negocial que vinha sendo travado com o Real Madrid. O dirigente, de 54 anos, foi chamado a tomar parte no processo por Nasser Al-Khelaifi, recorrendo à ligação que o português mantém com o avançado, de 23 anos, cimentada a partir do período em que foi contratado ao Monaco, em 2017.As notícias de que Antero Henrique tinha assumido o papel de diretor desportivo da Liga do Qatar são corretas, trabalhando igualmente com a federação local, mas isso não impede o responsável de continuar muito próximo de todas as decisões que sejam importantes para os interesses daquele país do Golfo Pérsico na área do futebol. Sendo o PSG o navio-almirante dessa estratégia de investimento.Nesse sentido, e face à relevância para o Paris Saint-Germain da continuidade de Mbappé, não desfazendo o trio de luxo que forma com Messi e Neymar, pode dizer-se que Nasser Al-Khelaifi recorreu a toda a artilharia negocial que tinha disponível, tendo com a ajuda de Antero Henrique concretizado o objetivo de impedir que o jogador rumasse ao emblema presidido por Florentino Pérez, como chegou a parecer inevitável.Ao conseguimos apurar, a contratação de Luís Campos para diretor desportivo do PSG também resultou de um processo de amadurecimento onde Nasser Al-Khelaifi procurou a concordância de Antero Henrique. O responsável por fazer crescer a Liga do Qatar continua, segundo as informações veiculadas, a ser ouvido nas principais decisões que são tomadas na capital francesa.Quanto a Mbappé, a amizade com Antero Henrique já tinha ficado patente, em junho de 2019, na forma como o internacional francês se referiu à saída do dirigente da estrutura do PSG. "Obrigado, míster, por tudo o que fez por mim aqui", escreveu o avançado, na altura, nas suas redes sociais oficiais.