Antigo médio do PSG pede que sejam tomadas "decisões drásticas": «Parem de brincar connosco»

Jérôme Rothen, ex-jogador do PSG, não poupou nas críticas aos dirigentes e jogadores do clube da capital francesa, após a derrota com o Lyon na noite deste domingo. No podcast 'Rothen s'enflamme', da RMC Sport, o antigo médio até começou por desaconselhar o despedimento de Christophe Galtier, mas pediu, ainda assim, que sejam tomadas "decisões radicais"."Penso que [Galtier] não deve ser demitido. Porquê ele ao invés dos jogadores, que estão a brincar com a cara das pessoas há muito tempo? Os resultados do PSG em 2023 são um desastre, de todos os pontos de vista. Mesmo quando ganharam, tiveram dificuldades ou tiveram sorte. O problema é que agora não estão a ter essa sorte. Quando as equipas jogam contra o PSG, estão convencidas de que é possível ter um bom resultado, porque os conseguem abanar. Estou preocupado com o título, mas para criar um 'choque elétrico', quem é que vamos escolher [para treinador]? Um bombeiro? Temos de terminar a época e salvá-la com o título", começou por referir o antigo internacional gaulês."Há decisões drásticas que têm de ser tomadas. Eu gostaria que, depois de um jogo como o de ontem, a direção assumisse as suas responsabilidades e colocasse os jogadores 'na montra'. Parem de brincar connosco", frisou.Recorde-se que o desaire de ontem foi o segundo consecutivo do PSG no campeonato, que os parisienses lideram agora com mais seis pontos do que Lens e Marselha, 2.º e 3.º classificados respetivamente, a nove jornadas do fim.