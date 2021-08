Antonella deixa mensagem sentida a Messi e irmã de Neymar... dá-lhes as boas-vindas

Leo Messi despediu-se no domingo do Barcelona, numa conferência de imprensa marcada pela emoção, tanto nas palavras do avançado argentino como por todo o ambiente que se viveu em torno da sua conferência de imprensa. Nas redes sociais foram várias as mensagens deixadas a La Pulga, uma delas por parte de Antonella Roccuzzo, a sua parceira de sempre, na qual deixou bem evidente a ligação de ambos à cidade catalã e ao clube.





"Quão difícil é resumir em poucas linhas todos os anos que vivemos. Tantas emoções que deixaram as suas marcas para sempre nas nossas vidas. Mas, como diz o ditado, o não nos mata torna-nos mais fortes. E com a família como base iremos sair de novo ao campo, mais fortes do que nunca. Vamos juntos até onde for, mas sempre olhando em frente. Amo-te meu amor", escreveu Antonella.A publicação recebeu vários comentários de despedida, por parte de figuras como Luis Suárez e da sua mulher (Sofia Balbi), mas também Joana Sanz (a mulher de Dani Alves) ou ainda de Daniella Semaan, mulher de Fàbregas. Mas houve um outro que chamou a atenção: Rafaella Santos, a irmã de Neymar. "Sejam bem vindos, guapa!!!!", escreveu a brasileira, dando mais uma pista daquele que praticamente todos dão como adquirido: Messi será jogador do Paris SG.