As contas que fazem de Jesé Rodríguez a pior contratação de sempre do PSG

O PSG rescindiu o contrato com Jesé Rodríguez e o portal RMC Sport pergunta se o avançado espanhol, que chegou a ser emprestado pelos franceses ao Sporting, não é mesmo a pior contratação da história do campeão francês.





Jesé - com uma vida familiar muito atribulada, que faz as delícias da imprensa cor de rosa em Espanha - custou ao PSG 25 milhões de euros em 2016 e esteve quatro épocas vinculado ao clube, sempre sem êxito.O espanhol foi a 20.ª contratação mais cara do clube, custou mais do que Zlatan Ibrahimovic, que chegou a Paris por 21 milhões de euros e cujo rendimento foi incomparavelmente superior.Nos quatro anos que esteve no Parque dos Príncipes Jesé Rodríguez foi emprestado ao Las Palmas, ao Stoke City, ao Betis e ao Sporting, recebeu 420 mil euros brutos por mês, quase 5 milhões de euros brutos por ano. Ao todo, nos 52 meses que esteve vinculado ao PSG o espanhol embolsou 21 milhões de euros brutos.Outro aspeto importante foi o seu rendimento em campo. Esteve em apenas 18 jogos, tendo marcado dois golos. Na época passada, jogou um minuto frente ao Metz e por isso pôde ser considerado campeão francês.