As duas únicas soluções que o PSG tem para cumprir o fair-play financeiro com chegada de Messi

Com a iminente oficialização de Lionel Messi no PSG - e os milhões de euros que o negócio implica -, o foco está na forma como os parisienses conseguirão (ou não) cumprir o fair-play financeiro imposto pela UEFA. Na opinião de Toni Roca, diretor do Sports Law Institute, só há dois caminhos para que tal aconteça.





Da loucura no aeroporto à 'gritaria' no hotel: Messi foi rei e senhor hoje em Paris



Da loucura no aeroporto à 'gritaria' no hotel: Messi foi rei e senhor hoje em Paris

"O PSG só terá duas soluções para que o seu projeto seja viável esta época. A primeira passa pela gestão de patrocínios, com a chegada de novos contratos que permitam superar os gastos do Paris Saint-Germain e poder assim estar dentro das margens da norma. Por outro lado, deveria potenciar a saída de jogadores do plantel antes do fecho do mercado para equilibrar as contas e evitar qualquer tipo de sanção", sublinhou Toni Roca citado pelo jornal 'AS'.O 'L'Équipe' avançava esta terça-feira que o PSG vai dar 40 milhões de euros por temporada ao argentino.